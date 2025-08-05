- Если футболист хочет расти, то, конечно же, нужно уходить только в европейские ведущие клубы. В российском чемпионате точно не надо никуда переходить, потому что он является лидером "Локомотива", - сказал Сенников "Матч ТВ".
В прошлом сезоне Батраков забил 14 мячей и отдав 7 голевых передач в 29 матчах за "Локомотив". В нынешнем сезоне полузащитник отличился трижды в трех встречах РПЛ. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. По данным портала Transfermarkt, нынешняя стоимость игрока составляет 12 миллионов евро.
Сенников: Батракову нужно уходить только в европейские ведущие клубы
Экс-футболист "Локомотива" Дмитрий Сенников рассказал, в какую команду следовало бы перейти полузащитнику "железнодорожников" Алексею Батракову.
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