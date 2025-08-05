- Пусть Семак работает как можно дольше и приносит результат. "Зенит" будет буксовать только в начале сезона, потом он вернется на свой настоящий уровень, - сказал Черышев Metaratings.
Сергей Семак возглавляет "Зенит" с 2018 года. Сине-бело-голубые под руководством 49-летнего тренера выигрывали РПЛ шесть лет подряд.
На данный момент команда Сергея Семака располагается на шестом месте в таблице РПЛ, имея в своем активе 5 очков в 3 матчах.
Черышев высказался о возможном увольнении Семака из "Зенита"
Фото: "Чемпионат"