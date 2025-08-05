Матчи Скрыть

Черышев высказался о возможном увольнении Семака из "Зенита"

Российский тренер Дмитрий Черышев считает, что Сергея Семака не стоит увольнять из "Зенита".
Фото: "Чемпионат"
- Пусть Семак работает как можно дольше и приносит результат. "Зенит" будет буксовать только в начале сезона, потом он вернется на свой настоящий уровень, - сказал Черышев Metaratings.

Сергей Семак возглавляет "Зенит" с 2018 года. Сине-бело-голубые под руководством 49-летнего тренера выигрывали РПЛ шесть лет подряд.

На данный момент команда Сергея Семака располагается на шестом месте в таблице РПЛ, имея в своем активе 5 очков в 3 матчах.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится