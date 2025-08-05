- Я бы очень хотел, чтобы Пьянич остался в ЦСКА. Моё мнение — именно благодаря Пьяничу так спрогрессировал Кисляк, - сказал Дивеев корреспонденту Legalbet.
Миралем Пьянич выступал за ЦСКА с сентября 2024 года. Полузащитник провёл 25 матчей за клуб во всех турнирах, отметившись тремя результативными передачами. Пьянич покинул ЦСКА в связи истечением контракта.
Дивеев: именно благодаря Пьяничу так спрогрессировал Кисляк
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал уход Миралема Пьянича из ЦСКА.
Фото: "Чемпионат"