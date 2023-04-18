- Кристиян не против вернуться в ЦСКА. Ему нравится этот клуб. Но пока мы не знаем, произойдет ли это. В ближайший месяц "Фортуна Ситтард" примет решение, выкупать его или нет, - передает слова Вукмирицы Sport24.
25-летний хорватский центральный полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович в январе 2023 года был отдан в аренду до конца текущего сезона в голландский клуб "Фортуна Ситтард". В его составе футболист провел 11 матчей Эредивизи, в которых забил 1 гол. В первой половине сезона Бистрович выступал в аренде за итальянский "Лечче" и в 12 матчах во всех турнирах не отметился результативными действиями.
Агент Бистровича: Кристиян не против вернуться в ЦСКА, ему нравится этот клуб
Агент отданного в аренду полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича Вукмил Вукмирица рассказал об отношении футболиста к возможному возвращению в состав красно-синих.
Фото: ПФК ЦСКА