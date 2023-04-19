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Кавазашвили: если "Спартак" проиграет "Акрону" из низшей лиги – гнать всю команду в шею. Это будет позор

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Ветеран "Спартака" Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от кубкового матча между "Акроном" и красно-белыми.
Фото: ФК "Спартак"
– У "Спартака" сегодня нет права на ошибку. Сезон надо заканчивать с трофеем, тогда болельщики будут довольны. "Динамо" возило "Акрон" у себя дома, но клуб из Тольятти был намного удачливее бело-голубых. Два раза им так свезти не может, поэтому "Спартак" на классе сегодня обыграет их и пройдет дальше.

Что будет, если красно-белые уступят? Это будет позор. Надеюсь, обойдется без этого. Если "Спартак" проиграет "Акрону" из низшей лиги – гнать всю команду в шею, – приводит слова Кавазашвили "РБ Спорт".

Первый тайм матча 1/2 финала Пути регионов Кубка России между "Акроном" и "Спартаком" идет в эти минуты на стадионе "Кристалл" в городе Жигулевске Самарской области. Счет пока не открыт - 0:0. Вратарь гостей Максименко несколько раз уже выручил красно-белых. Финалист нижней сетки определится по итогам единственной встречи. Игру судит Алексей Амелин из Тулы.

По пути в полуфинал "Акрон" выбил из розыгрыша турнира уже три столичных коллектива - "Торпедо", "Локомотив" и "Динамо". Команда Евгения Калешина располагается лишь на 13-й позиции в Первой лиге. "Спартак" идет третьим в чемпионате России, отставая от идущего вторым "Ростова" всего на одно очко.


Спартак Акрон Кавазашвили Кубок России
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