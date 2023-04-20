- "Локомотив" в последнее время на ходу! Пришли новые футболисты, Галактионов смог создать коллектив. Тяжело играть с таким соперником. "Локо" собрал команду, которая должна бороться за чемпионство в следующем году. Сейчас пусть барахтаются: высоко они не поднимутся, ниже тоже не опустятся. Вот в следующем году посмотрим, когда будет давление.
Перед рестартом чемпионата России "Локомотив" шел в зоне стыковых матчей за право остаться в высшем дивизионе чемпионата России. Зимой железнодорожников возглавил Михаил Галактионов, который до этого работал в "Пари Нижний Новгород". Россиянин сменил на посту главного тренера "Локомотива" немца Йозефа Циннбауэра. В зимнее трансферное окно состав московской команды пополнили несколько футболистов: нападающий Артем Дзюба, полузащитники Максим Глушенков и Сергей Пиняев, защитник Игорь Смольников и голкипер Илья Лантратов.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Быстров: "Локомотив" собрал команду, которая должна бороться за чемпионство в следующем году
Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров заявил, что "Локомотив" должен бороться за чемпионство в следующем сезоне РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"