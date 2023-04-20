- Без сомнения лучший вратарь ЦСКА. Да и в российском футболе ему нет равных. Акинфеева все уважают, им восхищаются. Возможно, ему уже даже нет смысла продолжать играть. Так глубоко вошел в историю, что на этом, наверное, стоит поставить точку. Игорь - прирожденный лидер. Он верен своей команде. И это достойно уважения, - передает слова Карвальо Sport24.
37-летний голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев начал выступать за взрослый состав красно-синих более 20 лет назад - весной 2003 года, и всю свою карьеру действующего игрока провел в "армейском" клубе. В текущем сезоне на его счету 26 матчей во всех турнирах, 24 пропущенных гола и 9 "сухих" матчей; всего за карьеру голкипер сыграл за клуб 307 матчей без пропущенных голов из 731 сыгранного.
Акинфеев занимает первое место в рейтинге самых верных игроков европейских чемпионатов - он является единственным футболистом, выступающим за свой клуб свыше 20 полных лет. Действующий контракт Игоря с ЦСКА истекает в июне 2024 года.
Карвальо: Акинфееву, возможно, уже нет смысла продолжать играть. Так глубоко вошел в историю, что стоит поставить точку
Экс-полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо высказал мнение о карьере голкипера красно-синих Игоря Акинфеева.
Фото: ПФК ЦСКА