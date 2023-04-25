– Говорить о судействе бесполезно до тех пор, пока в РФС не поймут, что этим должны заниматься понимающие люди. Судейским корпусом должен руководить судья-профессионал.
В России много хороших судей, но их и близко не подпускают к руководству. Я бы хотел сказать Павлу Каманцеву – не беритесь за дело, в котором ничего не понимаете, – приводит слова Кавазашвили "Чемпионат".
Накануне генеральный директор "Крыльев Советов" подал в отставку с занимаемой должности в знак протеста против судейского произвола в РПЛ.
Также стало известно, что Экспертно-судейская комиссия РФС получила жалобы от самарских "Крыльев Советов" и екатеринбургского "Урала" по итогам матчей 24-го тура. Отмечалось, что "Крылья Советов" подали жалобы в ЭСК РФС по пяти эпизодам выездного матча с "Пари НН" (1:2). В частности, речь идет о назначении 11-метрового удара в ворота гостей, двух неназначенных пенальти на 42-й и 58-й минутах встречи и еще двух ситуациях, в которых главный судья Роман Галимов из Улан-Удэ не стал наказывать футболистов "Пари НН" вторыми желтыми карточками. Моменты произошли на 70-й и 77-й минутах.
Сообщалось, что "Урал" также направил жалобы в Экспертно-судейскую комиссию по четырем эпизодам. Клуб из Екатеринбурга возмущен двумя отмененными голами своих футболистов и засчитанным взятием ворот "Урала" на 48-й минуте. Также "Урал" недоволен неназначением 11-метрового удара в ворота "Ростова" в компенсированное время.
Кавазашвили – Каманцеву: не беритесь за дело, в котором ничего не понимаете. Руководить судьями должен профессионал
Ветеран "Спартака" Анзор Кавазашвили обвинил председателя судейского комитета РФС Павла Каманцева в некомпетентности и призвал поставить профессионала во главе отечественного судейского корпуса.
Фото: ФК "Спартак"