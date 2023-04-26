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Боснийский защитник "Оренбурга" Гойкович: русские - холодные люди. Вы - более закрытый народ

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Защитник "Оренбурга" Ренато Гойкович считает, что россияне более закрытая нация, нежели жители Боснии и Герцеговины.
Фото: Getty Images
"Я в команде самый серьезный (смеется). Больше профессионализма. Русские - холодные люди. Пример: стою у лифта, выходит человек, хочу с ним поздороваться, а он даже на меня не посмотрел. Что сложного сказать соседу: "Привет, как дела? Что нового?" Вы - более закрытый народ", - приводит слова Гойковича "РБ Спорт".

Центральный защитник Ренато Гойкович перебрался в "Оренбург" в середине сентября 2020 года из боснийского клуба "Зриньски" на правах свободного агента. Контракт между сторонами рассчитан до июня 2024 года. В составе оренбуржцев босниец становился серебряным призером ФНЛ в сезоне 2020/21 и завоевывал бронзовые медали ФНЛ сезона 2021/22. В нынешнем сезоне 27-летний футболист принял участие в 22 встречах за оренбургский клуб, в которых отличился тремя результативными передачами.


Гойкович Оренбург
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