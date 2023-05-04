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Мостовой: Кубок России — это, конечно, безумие какое-то. Бедный "Акрон" остался за бортом финала. Это просто ужас!

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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой оценил выступление "Акрона" в Кубке России после поражения от "Краснодара" (0:0, 2:4 пен.).
Фото: AFP
- Кубок России — это, конечно, безумие какое-то. "Акрон" должен сказать спасибо тем, кто придумал этот формат. Это просто ужас! Бедные ребята играют с пятой командой РПЛ и не проигрывают и все равно бы оказались за бортом финала.

"Акрон", игравший только в Пути регионов, дошел до финала нижней сетки турнира, выбив на своем пути несколько команд РПЛ. Среди проигравших тольяттинцам значатся "Локомотив", "Динамо" и "Спартак". В случае победы над "Краснодаром" "Акрон" не прошел бы в суперфинал Кубка России, так как каждая вылетающая команда из Пути РПЛ получает дополнительный шанс в борьбе за трофей. "Акрону" пришлось бы играть с "Уралом" за право встретиться с ЦСКА в решающем матче.

Источник: "Матч ТВ"


Кубок России Акрон Мостовой
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