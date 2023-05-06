– Настроение напряженное. Ребята после сегодняшней игры подавлены. Все понимают, что результат разочаровывающий. Все понимают, что неделю все работали для того, чтобы все хорошо получилось, но не удалось. Надо дальше работать, – приводит слова Савина "Чемпионат".
6 мая московское "Торпедо" на своем поле крупно уступило грозненскому "Ахмату" в рамках 26-го тура РПЛ. Встреча в Москве завершилась крупной разгромной победой гостей со счетом 5:1. Авторами забитых мячей в составе победителей стали Дарко Тодорович, Мохамед Конате, Владислав Камилов, Заим Диванович и Гамид Агаларов. Гол престижа у "Торпедо" на счету Ильи Стефановича, который поразил ворота на 74-й минуте.
По итогам 26 туров чемпионата России "Торпедо" продолжает замыкать таблицу, имея на счету 13 очков. Отметим, что после поражения от "Ахмата" черно-белые лишились даже теоретических шансов напрямую сохранить прописку в РПЛ, минуя "стыки". Грозненцы с 43 очками закрепились на пятой строчке в РПЛ.
Президент "Торпедо" Савин – про 1:5 с "Ахматом": неделю работали, чтобы все хорошо получилось. Надо дальше работать
Президент "Торпедо" Ярослав Савин отреагировал на разгромное домашнее поражение черно-белых от "Ахмата" в рамках 26-го тура РПЛ со счетом 1:5.
Фото: ФК "Торпедо"