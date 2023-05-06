- Ну, если вторая команда чемпионата не имела моментов у наших ворот, то я считаю, что "Факел" хорошо сыграл эту игру. Хочу сказать слова благодарности предыдущим тренерами. У меня такая команда, что никого настраивать не надо. Они сами рвутся в бой, сами хотят выигрывать. Ну, и болельщики им в этом помогают, - приводит комментарий Евсеева "Матч ТВ".
Российский тренер Вадим Евсеев проводил свою первую игру у руля "Факела" из Воронежа. В соперниках был "Ростов" Валерия Карпина. По итогам 90 минут игры на табло "Ростов-Арены" горели 0:2 в пользу воронежцев. Сначала счет открыл российский полузащитника Роман Акбашев. Второй гол "Факела" на свой счет записал российский центрфорвард Хызыр Аппаев. Победа позволила "Факелу" улучшить свое турнирное положение. Воронежский коллектив по-прежнему находится в зоне стыков, но теперь занимает 13-ю позицию в таблице, отставая от "Крыльев Советов" из Самары всего 1 очко. В следующем туре дружина Евсеева сыграет с со своим конкурентом по борьбе за выживание – "Пари НН" Сергея Юрана.
Евсеев: если вторая команда чемпионата не имела моментов у наших ворот, то я считаю, что "Факел" хорошо сыграл
Наставник "Факела" Вадим Евсеев поделился соображениями по поводу победы над "Ростовом" (2:0).
Фото: ФК "Факел"