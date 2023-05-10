- Дальше Семаку и "Зениту" развиваться и двигаться уже некуда. Есть еще Суперкубок и Кубок России, только если к этому стремиться, хотя в свое время петербуржцы выигрывали и эти трофеи. Такие реалии, надо искать для себя новый стимул, без него никуда. Если футболисты хотят снова стать чемпионами, то главному тренеру проще. У игроков должна быть своя цель.
"Зенит" по итогам 26 сыгранных туров досрочно завоевал золотые медали текущего розыгрыша чемпионата России. За четыре тура до окончания первенства коллектив Сергея Семака набрал 64 очка, опережая ближайшего преследователя на 13 баллов. Это уже пятый чемпионский титул клуба из Санкт-Петербурга за последние пять лет.
Семак был назначен главным тренером "Зенита" 29 мая 2018 года. Помимо пяти чемпионств подряд под руководством 47-летнего российского специалиста были также завоеваны три Суперкубка России и один Кубок страны.
Источник: Metaratings.ru
Семшов: дальше Семаку и "Зениту" развиваться и двигаться уже некуда
Экс-хавбек "Зенита" Игорь Семшов считает, что "Зенит" и главный тренер команды Сергей Семак достигли потолка в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"