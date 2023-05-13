- Семака отличает то, что он всегда ясно знает, что хочет от игроков, как он хочет, чтобы они играли. И благодаря человеческим качествам умеет держать игроков в куче. Не помню, чтобы у них были склоки, какие-то скандалы, - приводит мнение Корнеева "Матч ТВ".
"Зенит" из Санкт-Петербурга утвердил Сергея Семака рулевым команды в 2018 году. Это решение можно считать сверхуспешным. Невский клуб под руководством россиянина сумел выиграть 5 чемпионств подряд. Команда завоевывает золотые медали с большим преимуществом, становясь чемпионом досрочно и солидным отрывом от ближайших конкурентов. Примечательно, что в составе "Зенита" за это время играли серб Бранислав Иванович, украинский защитник Ярослав Ракицкий, российский защитник Юрий Жирков. Также стоит выделить опорного хавбека Магомеда Оздоева и форварда Артема Дзюбы. Все эти игроки обладают непростыми характерами. Сейчас костяк "Зенита" составляют в основном легионеры – бразильцы и колумбийцы.
Корнеев: благодаря человеческим качествам Семак умеет держать игроков в куче. Не помню, чтобы у "Зенита" были скандалы
Экс-спортивный директор "Зенита" Игорь Корнеев поделился мнением о качествах Сергея Семака.
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