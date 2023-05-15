- Что чувствую, когда болельщики "Факела" скандируют мое имя? На игре с "Ростовом" то же самое было. Мне приятно. На домашнем стадионе была первая игра. Только аплодисменты болельщикам.
"Факел" вырвал победу у "Пари Нижний Новгород" в Воронеже на последних минутах матча 27-го тура (1:0). Специалист привел воронежцев уже ко второму положительному результату с момента своего назначения на должность наставника клуба. "Факел" покинул зону стыковых матчей после того, как главным тренером команды стал Евсеев, начинавший текущий сезон в ярославском "Шиннике". Воронежцы занимают 12-е место в турнирной таблице с 27 очками.
Источник: "РБ Спорт"
Евсеев: приятно, когда болельщики "Факела" скандируют мое имя
Главный тренер "Факела" Вадим Евсеев заявил, что ему приятно, когда болельщики "Факела" скандируют его имя.
Фото: ФК "Факел"