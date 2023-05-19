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Зиньковский – о Европе: ну куда я сейчас поеду в 27 лет? В нынешней ситуации мои хотелки уже ни на что не влияют

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Российский полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский высказался по поводу перехода в европейский клуб.
Фото: Sport24
- Ну куда я сейчас поеду в 27 лет? В нынешней ситуации мои хотелки уже ни на что не влияют. Тяжело о таком думать. Потому что сейчас это в принципе невозможно. Хотя мне было бы интересно пожить в Европе и посмотреть, как там устроена жизнь, - приводит мнение Зиньковского Sport24.

14 апреля россиянин Антон Зиньковский, играющий на позиции атакующего хавбека, отпраздновал свое 27-летие. Минувшим летом он перебрался из "Крыльев Советов" в Москву, где теперь представляет цвета "Спартака". В футболке столичного коллектива Антон провел 34 поединка. В них он сумел забить 3 гола. Также в активе футболиста 6 голевых пасов. Трудовой договор футболиста с московской командой рассчитан до конца июня 2027 года. "Спартак", возглавляемый испанцем Гильермо Абаскалем, по итогам 27 туров российского первенства располагается вне лидирующей тройки, занимая 4-ю позицию. Улучшить свое турнирное положение дружина Абаскаля попытается уже в эти выходные. В соперниках – ЦСКА Владимира Федотова, занимающий вторую строчку.


Зиньковский Спартак
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