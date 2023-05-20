- Много игроков "Спартака" в сборной? Приятно. Все потому, что у нас в "Спартаке" костяк — молодые ребята из России. Мы все довольно хорошо играем, поэтому получили вызов в сборную. Атмосфера в сборной мне нравится.
На последний сбор российской национальной команды было вызвано 10 футболистов "Спартака", однако из-травм в расположении главного тренера Валерий Карпина оказались восемь игроков красно-белых. Из "Спартака" было вызвано наибольшее количество футболистов. Отметим, что Карпин - бывший полузащитник и главный тренер "Спартака". Со спартаковцами в составе сборная России не смогла обыграть Иран (1:1) и победила Ирак (2:0).
Источник: Sport24
Зиньковский - об игроках "Спартака" в сборной России: это приятно, атмосфера мне нравится
Полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский высказался о большом количестве игроков красно-белых в сборной России.
Фото: Sport24