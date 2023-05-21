- Мы играли лучше "Локомотива" — точно не наиграли на поражение. Играли хорошо, были классные подходы — в итоге не реализовали три стопроцентных момента, - приводит мнение Квеквескири "Чемпионат".
Вчера "Факел" гостил в Москве, где встречался с местным "Локомотивом". По итогам встречи на табло "РЖД Арены" горели итоговые 0:1 в пользу хозяев. Исход поединка был решен в самой концовке. На 87-й минуте своих болельщиков точным ударом порадовал россиянин Антон Миранчук, играющий на позиции атакующего хавбека. Этот результат может сильно сказаться на турнирном положении воронежцев. Если "Крылья Советов" сегодня обыграют "Урал", то дружина Владимира Евсеева снова опустится в зону стыков. Российский опорный хавбек Ираклий Квеквескири вышел на поле игры с Локомотивом во втором тайме и сыграл 34 минуты.
Квеквескири: "Факел" играл лучше "Локомотива". Мы не реализовали три стопроцентных момента
Российский футболист "Факела" Ираклий Квеквескири подвел итоги поединка с "Локомотивом" (0:1) в рамках 28-го тура РПЛ.
Фото: "Чемпионат"