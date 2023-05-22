– Виллиан был одновременно огорчен и зол. Александр Соболев провоцировал его на протяжении всего матча, Виллиан Роша старался не реагировать, но судьи удалили их обоих. Удаление центрального защитника всегда болезненнее, чем удаление форварда. Это фатальная ошибка судей, — передает слова Тито Metaratings.
21 мая 2023 года в Москве на стадионе "Открытие Банк Арена" состоялась центральная встреча 28-го тура Российской Премьер-Лиги. В рамках нее "Спартак" на своем поле победил ЦСКА со счетом 2:1. На 66-й минуте минувшего дерби нападающий красно-белых Александр Соболев заработал красную карточку за то, что показал неприличный жест в адрес защитника "армейцев" Виллиана Роши. Бразилец также был изгнан с поля, так как он повторил жест Соболева в адрес судьи, пытаясь показать, что действие футболиста "Спартака" было непристойным.
По итогам вчерашнего поединка подопечные Гильермо Абаскаля сумели набрать 53 балла. Благодаря этому "Спартак" поднялся на 3-е место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА, в свою очередь, остался на 2-й строчке в РПЛ – команда Владимира Федотова по-прежнему имеет 54 очка.
Агент Роши: Соболев провоцировал Виллиана на протяжении всего матча
Маркос Тито, являющийся агентом защитника столичного ЦСКА Виллиана Роши, прокомментировал удаление своего подопечного в матче 28-го тура РПЛ против "Спартака" (1:2).
Фото: "СЭ"