- Будем выкладываться в последнем туре на что процентов. Конечно, хотелось бы избежать стыковых матчей. Но нам без разницы с кем в них играть. Можем и в Красноярск полететь — все равно. Мы об этом не думаем. Хотим остаться в РПЛ напрямую, без стыковых игр, - приводит комментарий Кротова "СЭ".
По итогам 29 туров национального первенства "Пари НН" располагается на 14-й строчке, имея в своем активе 27 очков. На спасительное 12-е место претендуют еще два коллектива, помимо нижегородцев. На строчку выше находятся "Крылья Советов" из Самары. В их активе 29 турнирных баллов. На 12-й позиции находится "Факел" Вадима Евсеева. Воронежский коллектив заработал 30 очков. До конца РПЛ остался всего 1 тур. Ситуация "Пари НН" выглядит более выгодной. Команда Юрана сыграет с "Химками", которые уже досрочно покинули высший дивизион. Самарцам же предстоит непростой поединок со "Спартаком". "Факел" поедет в Санкт-Петербург, где встретится с местным "Зенитом", который еще в 26 туре стал чемпионом России.
Форвард "Пари НН" Кротов: хотим остаться в РПЛ напрямую, без стыковых игр
Российский футболист "Пари НН" Вячеслав Кротов рассказал о желании остаться в РПЛ без участия в стыковых играх.
Фото: "Пари НН"