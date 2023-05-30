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Форвард "Пари НН" Кротов: хотим остаться в РПЛ напрямую, без стыковых игр

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Российский футболист "Пари НН" Вячеслав Кротов рассказал о желании остаться в РПЛ без участия в стыковых играх.
Фото: "Пари НН"
- Будем выкладываться в последнем туре на что процентов. Конечно, хотелось бы избежать стыковых матчей. Но нам без разницы с кем в них играть. Можем и в Красноярск полететь — все равно. Мы об этом не думаем. Хотим остаться в РПЛ напрямую, без стыковых игр, - приводит комментарий Кротова "СЭ".

По итогам 29 туров национального первенства "Пари НН" располагается на 14-й строчке, имея в своем активе 27 очков. На спасительное 12-е место претендуют еще два коллектива, помимо нижегородцев. На строчку выше находятся "Крылья Советов" из Самары. В их активе 29 турнирных баллов. На 12-й позиции находится "Факел" Вадима Евсеева. Воронежский коллектив заработал 30 очков. До конца РПЛ остался всего 1 тур. Ситуация "Пари НН" выглядит более выгодной. Команда Юрана сыграет с "Химками", которые уже досрочно покинули высший дивизион. Самарцам же предстоит непростой поединок со "Спартаком". "Факел" поедет в Санкт-Петербург, где встретится с местным "Зенитом", который еще в 26 туре стал чемпионом России.


Нижний Новгород Кротов Крылья Советов Факел
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