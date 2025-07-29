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Радимов: кто пишет гадости про Семака, - закройте свои вонючие рты

Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов поддержал главного тренера «сине-бело-голубых» Сергея Семака.
Фото: ФК "Зенит"
«Послушайте, вы, специалисты! Человек выиграл вам шесть чемпионств подряд. Один раз занял второе место из семи лет. Сколько футболистов прогрессировало. Сколько золотых медалей, парадов и всего остального он вам принес. Да и сейчас только второй тур! Так что те, кто пишет гадости, - закройте свои вонючие рты, тогда будете выглядеть гораздо симпатичнее», - цитирует Радимова «РБ Спорт».

Во втором туре РПЛ «Зенит» сыграл вничью с казанским «Рубином» - 2:2. После первого тайма клуб из Санкт-Петербурга вел в два мяча, но во второй половине упустил преимущество.

По итогам двух туров «сине-бело-голубые» занимают шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка. Лидирует московский «Локомотив». В активе «железнодорожников шесть баллов.

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