– В плане игры мне тяжело его охарактеризовать. Он — разносторонний, может придержать, ударить, забить. Думаю, у него такой сезон, где просто не прет — не летит мяч в ворота, и все. То, что Кассьерра не может забить — в "Сочи" он показал, что умеет забивать. Просто сейчас ему не везет, надо выдохнуть. Думаю, в следующем сезоне он будет забивать много, — передает слова Сергеева "Спорт День За Днем".
Маттео Кассьерра оказался в стане петербургского "Зенита" прошлым летом. Сине-бело-голубые приобрели колумбийского нападающего у "Сочи". По итогам нынешнего сезона вместе с клубом с берегов Невы 26-летний южноамериканец сумел досрочно стать чемпионом России по футболу. Сам Кассьерра принял участие в 26-ти поединках отечественного первенства. Ему удалось забить 2 мяча, а также оформить 6 голевых передач.
В прошлом розыгрыше Российской Премьер-Лиги Маттео Кассьерра сыграл в 22-х встречах за "Сочи". Колумбийский форвард сумел отметиться 14-ю голами и 4-мя ассистами.
Сергеев – о низкой результативности Кассьерры: просто не прет. В следующем сезоне он будет забивать много
Форвард петербургского "Зенита" Иван Сергеев высказался об игре своего партнера по команде Матео Кассьерры в текущем розыгрыше чемпионата России.
Фото: ФК "Зенит"