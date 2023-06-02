– Сложно сказать, кого сейчас будет выбирать руководство клуба — иностранца или же российского специалиста. Мы увидели сейчас, что иностранец провалился. Шварц провалился в Германии, но в РПЛ здорово проявил себя. При нем команда играла в отличный футбол, молодые игроки прогрессировали. Может, стоит и его вернуть. Но нужен ли он сейчас "Динамо", — цитирует Силкина "РБ Спорт".
В прошлом месяце московское "Динамо" объявило об отставке Славиши Йокановича с поста рулевого своего коллектива. При этом руководители бело-голубых не стали моментально подписывать нового главного тренера, доверив до конца текущего сезона Российской Премьер-Лиги управлять командой специалисту из системы – Павлу Алпатову. Сейчас в СМИ обсуждаются фамилии нескольких наставников, которые могут возглавить "Динамо". Сандро Шварца среди них нет.
Немец Сандро Шварц работал главным тренером столичного "Динамо" в период с 2020 года по 2022. Последним клубом 44-летнего специалиста была "Герта", которую он покинул в апреле текущего года.
Силкин: "Динамо" стоит вернуть Шварца
Экс-наставник столичного "Динамо" Сергей Силкин ответил на вопрос о том, кого следует назначить новым главным тренером бело-голубых.
Фото: "Чемпионат"