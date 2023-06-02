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Ещенко – о матче "Крылья Советов" – "Спартак": всегда очень трудно играть с командами, которые борются за выживание

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Экс-игрок "Спартака" Андрей Ещенко поделился мыслями по поводу поединка против "Крыльев Советов" в 30-м туре.
Фото: "Чемпионат"
- "Крыльям" тоже надо выигрывать свой матч, чтобы избежать стыков. Будет интересный матч. Всегда очень трудно играть с командами, которые борются за выживание. Будет хорошая и интересная игра, - приводит мнение Ещенко "Чемпионат".

В этот уик-энд "Крылья Советов" на своей домашней арене примут столичный "Спартак". Этот поединок важен для обоих коллективов. Самарцы пытаются выбраться из зоны стыков. За 1 тур до конца РПЛ волжане располагаются на 13-й строчке, отставая от "Факела", который идет на строчку выше, на 1 очко. Дружина Гильермо Абаскаля также имеет турнирные интересы. Команды пытается завоевать серебряные медали. В данный момент "Спартак" занимает 3-е место. Отставание от идущего вторым ЦСКА составляет 1 турнирный балл. Игра первого круга между "Спартаком" и "Крыльями Советов" закончилась разгромной победой москвичей. Красно-белый коллектив отправил в ворота самарцев 5 мячей, пропустив всего 2 гола.


Ещенко Крылья Советов Спартак
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