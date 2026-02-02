Матчи Скрыть

"Думаю, от него избавятся". Червиченко жёстко высказался о футболисте "Спартака"

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко резко высказался о положении Ильи Самошникова в московском клубе.
Фото: ФК "Спартак"
По мнению экс-руководителя, футболист в ближайшее время может покинуть клуб.

- Непонятно, как Самошников вообще попал в "Спартак". Думаю, в это зимнее трансферное окно от Самошникова избавятся. Тем более его даже со сборов попросили уехать, - передаёт слова Червиченко "Чемпионат".


Защитник перешёл в "Спартак" в летнее межсезонье из "Локомотива". За время выступления в составе "красно-белых" 28-летний футболист провёл пять официальных матчей, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Ранее стало известно, что защитник покинул расположение столичной команды на сборах и вернулся в Москву.

После 18 туров чемпионата России "Спартак" набрал 29 очков и располагается на шестом месте в турнирной таблице.

