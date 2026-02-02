Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Ахмат
11:00
ВождовацНе начат
Динамо Мх
16:00
Арсенал ТулаНе начат

"Этих игроков никто не отдаст". Гришин - о защитниках для ЦСКА

Экс-футболист ЦСКА Александр Гришин оценил ситуацию с поиском защитников для московского клуба.
Фото: ПФК ЦСКА
Гришин сомневается, что на российском рынке есть подходящие варианты для усиления линии обороны.

- Если в целом брать, то в "Краснодаре" хорошая центральная линия, Нино из "Зенита" в порядке - но этих игроков никто не отдаст. Поэтому из тех, кого реально можно взять, нет никого, кто мог бы усилить команду, - передаёт слова эксперта "Советский спорт".


Напомним, в зимнее межсезонье московская команда рассталась с Игорем Дивеевым - защитник перебрался в "Зенит". Ранее в СМИ сообщалось, что ЦСКА близок к подписанию центрального защитника лиссабонского "Спортинга" Матеуса Рейса.

После 18 туров РПЛ "красно-синие" с 36 очками занимают четвертое место в турнирной таблице. В первом матче после рестарта чемпионата России "армейцы" проведут гостевую встречу с "Ахматом".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится