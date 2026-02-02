"Этих игроков никто не отдаст". Гришин - о защитниках для ЦСКА

- Если в целом брать, то в "Краснодаре" хорошая центральная линия, Нино из "Зенита" в порядке - но этих игроков никто не отдаст. Поэтому из тех, кого реально можно взять, нет никого, кто мог бы усилить команду, - передаёт слова эксперта "Советский спорт".
Напомним, в зимнее межсезонье московская команда рассталась с Игорем Дивеевым - защитник перебрался в "Зенит". Ранее в СМИ сообщалось, что ЦСКА близок к подписанию центрального защитника лиссабонского "Спортинга" Матеуса Рейса.
После 18 туров РПЛ "красно-синие" с 36 очками занимают четвертое место в турнирной таблице. В первом матче после рестарта чемпионата России "армейцы" проведут гостевую встречу с "Ахматом".