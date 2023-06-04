- Как оцениваю второе место ЦСКА? Хорошо. Жалко только, что не первое. От "Зенита" был большой отрыв, поэтому не смогли догнать их. Сможем ли навязать борьбу им за золото? Я считаю, что можно навязать "Зениту" борьбу за чемпионство, - приводит мнение Агапова "СЭ".
ЦСКА по итогам 30 туров сумел завоевать серебряные медали национального первенства. Вчера москвичи не оставили шансов "Ростову" Валерия Карпина, отправив в их ворота четыре мяча еще в первом тайме (4:1). Армейцы сумели завоевать медали впервые с сезона 2017/2018. Отметим, что последний раз ЦСКА выигрывал чемпионство в 2016 году. Тогда у руля столичного коллектива был российский специалист Леонид Слуцкий.
Примечательно, что россиянин Илья Агапов, играющий на позиции центрального защитника, пополнил состав ЦСКА только минувшей зимой., перебравшись из Пари НН. На счету Ильи 3 поединка в красно-синей майке. "Зенит" доминирует в РПЛ. Петербуржский коллектив досрочно выиграл свое очередное чемпионство. Этот титул стал пятым подряд для команды Сергея Семака.
Защитник ЦСКА Агапов: "Зениту" можно навязать борьбу за чемпионство
Российский футболист ЦСКА Илья Агапов высказался по поводу борьбы за чемпионство с "Зенитом" в следующем сезоне.
Фото: "Чемпионат"