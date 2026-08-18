"Кукуян - ангел-хранитель "Зенита". Сафонов - о пенальти в ворота "Динамо"

Фото: ФК "Зенит"

- Был классный футбол, но так бывает: ты больше атакуешь, владеешь мячом, но по итогу терпишь поражение. "Динамо" точно не заслуживало поражения. Что касается судейства, то, на мой взгляд, пенальти там точно не было. Можно сказать, что судьи сломали игру. Арбитр в поле не дал это пенальти, но тот, кто был на ВАР, вмешался зачем-то.- А, ну вот. Он же уже как-то поставил спорный пенальти в пользу "Зенита" в матче против "Динамо". Вот и сейчас так получилось. Можно сказать, что Кукуян - ангел-хранитель "Зенита". По-футбольному - это точно не пенальти. Посмотрим, что скажет ЭСК РФС.