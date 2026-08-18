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"Кукуян - ангел-хранитель "Зенита". Сафонов - о пенальти в ворота "Динамо"

Футбольный агент Алексей Сафонов в разговоре с Rusfootball.info высказался о матче 4-го тура РПЛ "Зенит" - "Динамо".
Фото: ФК "Зенит"
- Матч "Зенит" - "Динамо". Что это было?

- Был классный футбол, но так бывает: ты больше атакуешь, владеешь мячом, но по итогу терпишь поражение. "Динамо" точно не заслуживало поражения. Что касается судейства, то, на мой взгляд, пенальти там точно не было. Можно сказать, что судьи сломали игру. Арбитр в поле не дал это пенальти, но тот, кто был на ВАР, вмешался зачем-то.

- На ВАР был Павел Кукуян.

- А, ну вот. Он же уже как-то поставил спорный пенальти в пользу "Зенита" в матче против "Динамо". Вот и сейчас так получилось. Можно сказать, что Кукуян - ангел-хранитель "Зенита". По-футбольному - это точно не пенальти. Посмотрим, что скажет ЭСК РФС.

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