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Полузащитник "Спартака" Зиньковский: в перерыве мы уже узнали счет в игре ЦСКА. "Факел" проиграл, а "Крыльям" повезло

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Полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский остался разочарован выездным поражением от "Крыльев Советов" (0:1) в заключительном туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
– Проигрывать обидно в любом матче. В перерыве мы уже узнали счет в игре ЦСКА – "Ростов", но все равно настраивались на победу, хорошую игру и забитые мячи. "Факел" проиграл, а "Крыльям" повезло, что они забили мяч и выиграли. У нас, к сожалению, даже при победе не получалось взять серебряные медали, – приводит слова Зиньковского "Чемпионат".

Накануне "Спартак" с минимальным счетом уступил "Крыльям Советов" (0:1) в заключительном туре РПЛ. Благодаря этой победе волжане избежали стыковых матчей и остались в высшем дивизионе, обойдя в таблице "Факел" и "Пари Нижний Новгород". После первого тайма ЦСКА выигрывал у "Ростова" со счетом 4:0, поэтому три очка в Самаре ничего не давали команде Гильермо Абаскаля в турнирном плане. Нападающий "Спартака" Квинси Промес имел шанс спасти гостей от поражения, однако не сумел реализовать пенальти. 11-метровый удар отразил голкипер "Крыльев" Евгений Фролов.


Спартак Крылья Советов Зиньковский
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