– Информация о продаже или расставании с лидерами нашей команды абсолютно не соответствует действительности, – приводит слова Загуменнова "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что руководство "Локомотива" не возражает против продажи или расставания сразу с девятью игроками команды. Речь шла о том, что в случае получения выгодных в финансовом плане предложений клуб согласен продать Антона Миранчука, Даниила Худякова, Вильсона Изидора, Марио Митая, Марка Мампасси, Марко Раконьянца, Педриньо, Гирано Керка и Тина Едвая.
Кроме того, "железнодорожники" рассчитывают подыскать новые команды для Константина Марадишвили и Даниила Куликова. Напомним, накануне глава правления "Локомотива" Юрий Нагорных официально подтвердил уход нападающего Франсуа Камано.
По итогам завершившегося чемпионата России "Локомотив" поднялся из зоны "стыков" на восьмую строчку. Команда с приходом Михаила Галактионова мощно провела весенний отрезок сезона и набрала 45 очков в 30 играх.
Пресс-атташе "Локомотива": информация о продаже лидеров нашей команды абсолютно не соответствует действительности
Пресс-атташе "Локомотива" Артем Загуменнов отреагировал на слухи о готовности "железнодорожников" продать сразу девятерых футболистов команды в ближайшее трансферное окно.
Фото: ФК "Локомотив"