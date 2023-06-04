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Агент форварда "Сочи" Джорджевича: Лука хочет остаться в России

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Агент черногорского футболиста "Сочи" Луки Джорджевича Игорь Глушевич высказался по поводу будущего форварда.
Фото: ФК "Арсенал" Тула
- Будущее Джорджевича? Лука хочет остаться в России, поэтому мы ждем предложения от "Сочи", - приводит комментарий агента Sport24.

Черногорской форвард Лука Джорджевич в этом сезоне представляет цвета "Сочи". В майке южного коллектива игрок поучаствовал в 17 поединках во всех соревнованиях. За этот отрезок футболист сумел отметиться 2 голами (дубль в ворота ЦСКА (2:0)) и 2 голевыми пасами. Помимо "Сочи", Лука в России защищал цвета "Зенита", "Арсенала" из Тулы и "Локомотива". Всего в РПЛ черногорский форвард сыграл в 94 поединках. В них он отметился 19 голами и 12 ассистами. В июле Джорджевич отпразднует свое 29-летие. В его активе 1 гол в 11 встречах за сборную Черногории.


Джорджевич Сочи
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