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Карпин – на вопрос о переходе в "Динамо" или "Спартак": спрашивайте там, где пишут. Мне комфортно в "Ростове"

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Главный тренер сборной России и "Ростова" Валерий Карпин отреагировал на слухи о том, что он может стать новым наставником московского "Динамо" или "Спартака".
Фото: "Чемпионат"
– Многие пишут, что я могу прийти в "Динамо" или "Спартак"? Так там и спрашивайте — я откуда знаю… К подобным слухам я никак не отношусь. Комфортно ли мне в "Ростове"? Мне всегда комфортно, — передает слова Карпина "СЭ".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что наставник сборной России по футболу, совмещающий данную должность в "Ростове", входит в шорт лист руководства московского "Динамо". Пишут, что бело-голубые хотят назначить отечественного специалиста главным тренером своей команды уже этим летом. Примечательно, что в прошлом году также ходили слухи о возможном переходе Карпина в столичный коллектив, но в итоге в итоге "Динамо" возглавил Славиша Йоканович. К слову, серб покинул команду в мае 2023 года.

Что касается московского "Спартака", то об интересе данного клуба к Валерию Карпину говорится уже на протяжении нескольких лет. Примечательно, что 54-летний российский специалист работал в стане красно-белых (с апреля 2009 года по май 2012 и с ноября 2012 по март 2014).

У Валерия Карпина действующий контракт с "Ростовом" до лета 2024 года. В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги благодаря его работе южане финишировали 4-ми в турнирной таблице.


Карпин Ростов Динамо
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