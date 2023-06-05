- Какую бы оценку поставил "Ахмату" по пятибалльной шкале? Думаю, четыре с плюсом. Если бы по ходу чемпионата обыграли "Ростов", то могли бы претендовать на четвертое, а то и на третье место. Но когда ниже нас такие команды, как "Локомотив", "Динамо", "Краснодар", "Сочи", это говорит о том, что мы в этом году действительно хорошо поработали и показали себя с хорошей стороны.
"Ахмат" по итогам завершившегося в эти выходные чемпионата России занял пятое место в турнирной таблице. Грозненский коллектив набрал 50 очков. Выше "Ахмата" финишировали только "Ростов", "Спартак", ЦСКА и "Зенит". Отметим, что грозненцы впервые в истории клуба набрали такое количество очков. В 30 матчах российской Премьер-лиги дружина Сергея Ташуева одержала 15 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составила +12 (51:39).
Источник: "Матч ТВ"
Шелия: поставил бы "Ахмату" четыре с плюсом за этот сезон
Вратарь" Ахмата" Гиорги Шелия подвел итоги этого сезона.
Фото: Чемпионат.com