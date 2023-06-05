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Семшов: руководство "Динамо" начинает шарахаться и не знает, кого назначать новым тренером

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Бывший футболист московского "Динамо" Игорь Семшов поделился мнением о работе руководителей бело-голубых, которые долгое время не могут определиться с новым главным тренером своей команды.
Фото: Getty Images
– Не знаю, кто мог бы принести в "Динамо" стабильность. Это решает руководство клуба, но оно начинает шарахаться и не знает, кого приглашать. Надо определиться с кандидатом и дать ему поработать. А то у нас сейчас в каждой команде по 2-3 тренера меняется, за исключением некоторых команд. Хорошо, что специалисты работают не несколько дней. Нашим клубам надо прийти в себя, чтобы дать тренерам выстраивать философию. Да, для всех нужен результат, но моментально его не бывает, — цитирует Семшова Metaratings.

В прошлом месяце руководители столичного "Динамо" приняли решение об отставке главного тренера своей команды Славиши Йокановича. Бело-голубые не стали торопиться с назначением нового наставника и дали возможность временно управлять коллективом молодому специалисту Павлу Алпатову. Ожидалось, что ближе к лету москвичи уже определятся с заменой Йокановичу. Однако подобрать необходимую кандидатуру боссы "Динамо" не смогли.

Отметим, что в последнее время вокруг бело-голубых ходило много слухов. В прессе писали о том, что в "Динамо" рассматривали на пост нового рулевого команды следующих специалистов: Леонида Слуцкого, Валерия Карпина, Марко Николича, Алексея Шпилевского, Вука Рашовича.


Динамо Семшов
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