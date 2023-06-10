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Журналист Хачатрян: "Марсель" заинтересован в приобретении Сперцяна

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Армянский футболист "Краснодара" Эдуард Сперцян может перебраться в Лигу 1.
Фото: "Чемпионат"
По сведениям СМИ, "Марсель" заинтересован в услугах армянского хавбека "Краснодара" Эдуарда Сперцяна.

Эдуард Сперцян в этом сезоне сумел забить 14 голов и оформить 14 ассистентских действий в 40 играх за "Краснодар". Своими голевыми действиями армянский хавбек помог южанам финишировать на 6-й позиции в РПЛ, а также выйти в финал Кубка России. В решающем поединке за трофей дружина Владимира Ивича сыграет с ЦСКА.

Ранее в СМИ появились сведения о том, что в голландский "Аякс" хотел бы видеть Сперцяна в своей команде и предложил "Краснодару" за переход 9 млн евро. "Марсель" по итогам 38 туров французского первенства занял 3-ю позицию и сумел квалифицироваться в Лигу чемпионов.

Источник: социальные сети журналиста Храча Хачатряна


Сперцян Краснодар Марсель
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