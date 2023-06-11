Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров сообщил о том, что его команда продлила контракт с Сергеем Ташуевым. Грозненцы переподписали своего главного тренера на 3 года. Финансовые условия нового соглашения не раскрываются.
Сергей Ташуев стал наставником "Ахмата" в сентябре 2022 года. Он сменил на посту рулевого грозненцев Андрея Талалаева. Под его руководством клуб из Чеченской Республики провел 26 матчей, в 14-ти из которых ему удалось добиться победы. Отметим, что по итогам минувшего розыгрыша Российской Премьер-Лиги "Ахмат" заработал 50 баллов. Благодаря данному результату он финишировал на 5-й строчке в турнирной таблице РПЛ. Таким образом, грозненский коллектив повторил лучший результат в своей истории.
Источник: "Матч ТВ"
Официально: "Ахмат" подписал новый контракт с Ташуевым
Грозненский "Ахмат" продлил контракт со своим наставником Сергеем Ташуевым, переподписав его на 3 года.
Фото: РИА Новости