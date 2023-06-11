Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Краснодар
1 - 1 (П 5 - 6) 1 156
ЦСКАЗавершен

Официально: "Ахмат" подписал новый контракт с Ташуевым

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Грозненский "Ахмат" продлил контракт со своим наставником Сергеем Ташуевым, переподписав его на 3 года.
Фото: РИА Новости
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров сообщил о том, что его команда продлила контракт с Сергеем Ташуевым. Грозненцы переподписали своего главного тренера на 3 года. Финансовые условия нового соглашения не раскрываются.

Сергей Ташуев стал наставником "Ахмата" в сентябре 2022 года. Он сменил на посту рулевого грозненцев Андрея Талалаева. Под его руководством клуб из Чеченской Республики провел 26 матчей, в 14-ти из которых ему удалось добиться победы. Отметим, что по итогам минувшего розыгрыша Российской Премьер-Лиги "Ахмат" заработал 50 баллов. Благодаря данному результату он финишировал на 5-й строчке в турнирной таблице РПЛ. Таким образом, грозненский коллектив повторил лучший результат в своей истории.

Источник: "Матч ТВ"


Ахмат Ташуев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Федотов: ЦСКА необходимо качественно сработать на трансферном рынке, нам нужно усиление всех позиций
"Фенербахче" победил "Истанбул Башакшехир" и впервые за 10 лет стал обладателем Кубка Турции
Официально: "Рома" объявила о подписании Ауара
Карраскаль не собирается покидать ЦСКА этим летом 1
Гинер: можно ли называть ЦСКА командой Федотова? Я всегда думал, что ЦСКА – команда Гинера 1
Гинер: делить трофеи по степени важности – то же самое, что спросить у родителя, кого из детей он любит больше
Официально: "Ахмат" подписал новый контракт с Ташуевым 1
Роша: не имею ничего против Соболева. Он великолепный игрок
Мостовой: игроки "Краснодара", не забившие ЦСКА в серии пенальти, ударили бездарно 3 эксклюзив
Гинер: жалею, что Месси уехал в Америку. Мы ждали его в ЦСКА 4
Защитник ЦСКА Роша: постараемся во всеоружии подойти к Суперкубку России с "Зенитом"
Масалитин: Акинфеев великолепно проявил себя в серии пенальти против "Краснодара" 2 эксклюзив
Кварацхелия признан лучшим молодым игроком сезона в Лиге чемпионов 1
Колосков – о работе Безбородова в суперфинале Кубка России: он был сегодня не лучшим
Ахметов: матч с ЦСКА был принципиальным не только для меня лично, но и для всего "Краснодара" 1