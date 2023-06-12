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Глава судей РПЛ Каманцев: количество ошибок арбитров сократилось. Есть объективное движение вперед

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Глава судейского департамента РФС Павел Каманцев оценил работу судей на матчах чемпионата и Кубка России в минувшем сезоне.
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– Количество ошибок арбитров сократилось. Движение вперед есть, это объективно. Есть плюсы и минусы. Один из главных минусов – то, что не все топовые и самые медийные матчи удалось провести без шероховатостей. Поэтому возникает ощущение, что ошибок хоть стало и меньше, но обсуждают их куда больше.

Считаю, есть объективное движение вперед. VAR на разных стадионах, VAR в Первой лиге, VAR в манеже в Красноярске, новые судьи – всё это говорит о том, что мы идем вперед, – приводит слова Каманцева "Матч ТВ".

Весенняя часть сезона ознаменовалась целой серией громких скандалов, связанных с результативными ошибками судей на играх РПЛ и Кубка страны.

11 июня ЦСКА в серии пенальти праздновал успех над "Краснодаром" (1:1, 6:5 по пен.) в Суперфинале Кубка России и завоевал свой первый трофей за последние 10 лет. Это 13-й по счету национальный кубок СССР/России для "армейского" клуба.

После поражения главный тренер Владимир Ивич и футболисты южан Эдуард Сперцян с Олакунле Оласегуном жестко раскритиковали судейство бригады Безбородова. Игроки даже обвинили его в предвзятости. Судейский эксперт Игорь Федотов встал на сторону арбитра в эпизоде с назначением 11-метрового удара в ворота "быков", а во втором тайме констатировал грубую ошибку в пользу "Краснодара".

Сперцян, избежав наказания, доиграл встречу до конца и выполнил первый пенальти в серии. Акинфеев парировал удар футболиста "Краснодара", однако лайнсмен зафиксировал преждевременный сход голкипера с линии ворот. Повторный 11-метровый удар Сперцян уверенно реализовал.


Каманцев РФС
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