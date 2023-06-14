Матчи Скрыть

Александр Медведев: Мантуан остаётся в "Зените". Мы выкупили его у "Коринтианса"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев поделился информацией о том, что Густаво Мантуан остается в Санкт-Петербурге.
Фото: ФК "Зенит"
- Мантуан остаётся игроком "Зенита". Мы выкупили (его трансфер), можно об этом писать, - приводит комментарий Медведева "Матч ТВ".

"Зенит" находятся в отпуске после очередного чемпионского сезона. Коллектив из Санкт-Петербурга сумел за 4 тура до конца первенства завоевать золотые медали первенства. В 26-м туре дружина Сергея Семака оказалась сильнее "Спартака" из Москвы (3:2), забив победный гол на 91-й минуте. Чемпионский гол в активе форварда Ивана Сергеева. Отметим, что ассистом отметился бразилец Густаво Мантуан, играющий на позиции вингера. Густаво отлично проявил себя в России, находясь в аренде. Он сумел забить 6 голов и оформить 4 голевых паса, сыграв в 29 встречах за чемпиона России. Ранее в СМИ появлялись сведения о том, что сумма выкупа Мантуана составит около 3 млн евро.


Медведев Мантуан Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Петржела: при выборе нового гендиректора "Спартаку" надо обратиться за помощью к руководству "Зенита"
Лукаку отклонил предложение из Саудовской Аравии на 25 млн евро в год. Он хочет остаться в "Интере"
Экс-игрок "Ростова" Шомуродов стал лучшим бомбардиром в истории сборной Узбекистана
Александр Медведев: Мантуан остаётся в "Зените". Мы выкупили его у "Коринтианса"
Журналист Диого Росси: "Спартак" и ЦСКА интересуются полузащитником "Гремио" Бителло
Модрич и Ковачич - в основе Хорватии на матч полуфинала Лиги наций против сборной Нидерландов. Влашич остался в запасе
Борис Ротенберг: Бердыев заставлял игроков "Сочи" делать то, что они практически не умеют 1
Аленичев: Семак - лучший тренер сезона в России 3
Олег Иванов: в прошедшем сезоне Малком отработал на всю стоимость 1
Журналист Бруно Понт: "Спартак" интересуется полузащитником ЦСКА Мединой 5
Официально: защитник "Краснодара" Литвинов стал игроком "Сочи"
Червиченко: если у тех, кто дает деньги, есть склонности к мазохизму, "Спартак" может Эшуорта еще на полгода оставить 1 эксклюзив
Червиченко: возможно, Мележикова воспринимают как человека Федуна. Удивлен, что не Эшуорта первым попросили на выход эксклюзив
В.Овчинников – о Зареме: домохозяйка на всю страну говорит, она нервирует команду. Женщина на корабле – беда в море 3
Мойзес: если я уйду из ЦСКА, то все равно считаю, что выполнил свою задачу. Я вошел в историю клуба