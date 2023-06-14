- Мантуан остаётся игроком "Зенита". Мы выкупили (его трансфер), можно об этом писать, - приводит комментарий Медведева "Матч ТВ".
"Зенит" находятся в отпуске после очередного чемпионского сезона. Коллектив из Санкт-Петербурга сумел за 4 тура до конца первенства завоевать золотые медали первенства. В 26-м туре дружина Сергея Семака оказалась сильнее "Спартака" из Москвы (3:2), забив победный гол на 91-й минуте. Чемпионский гол в активе форварда Ивана Сергеева. Отметим, что ассистом отметился бразилец Густаво Мантуан, играющий на позиции вингера. Густаво отлично проявил себя в России, находясь в аренде. Он сумел забить 6 голов и оформить 4 голевых паса, сыграв в 29 встречах за чемпиона России. Ранее в СМИ появлялись сведения о том, что сумма выкупа Мантуана составит около 3 млн евро.
Александр Медведев: Мантуан остаётся в "Зените". Мы выкупили его у "Коринтианса"
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев поделился информацией о том, что Густаво Мантуан остается в Санкт-Петербурге.
Фото: ФК "Зенит"