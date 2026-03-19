"Почему никто и ничего не делает?" Радимов - о судейских ошибках

Экс-футболист "Зенита" Владислав Радимов прокомментировал работу арбитров после рестарта сезона.
"Не утомили ошибки рефери и их обсуждение? Безусловно, утомили! Послушайте, судейские казусы происходят после каждого тура и буквально в каждой игре, тут спорить бесполезно. Вопрос в другом: "Почему никто и ничего не делает для их предотвращения?" - сказал Радимов.

В весенней части сезона 2025/2026 Российской Премьер-Лиги тема судейства стала главной. В первом туре после возобновления чемпионата после зимней паузы был установлен рекорд лиги по количеству вмешательств видеоарбитров в ход матчей. Никогда ранее главные судьи не просматривали VAR во всех 8 играх проходящего тура.

По итогам 19-го тура РПЛ директор судейского департамента РФС Милорад Мажич выступил с обращением, в котором взял ответственность на себя.

Источник: "СЭ"

