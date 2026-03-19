"Динамо" обратилось в ЭСК после игры против "Спартака" - источник

По данным источника, "Динамо" обратилось в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС после поражения в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России со "Спартаком".
Обращение касается инцидента на 34-й минуте игры, когда форвард красно-белых Манфред Угальде нарушил правила против защитника Давида Рикардо и получил желтую карточку.
Встреча состоялась 18 марта на стадионе "Лукойл Арена" в Москве и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. По итогам двухматчевого противостояния команда Ролана Гусева вышла в финал турнира с общим счетом 5:3.
В финальном матче Пути РПЛ "Динамо" встретится с "Краснодаром".
Источник: "РБ Спорт"
Московское "Динамо" обратилось в ЭСК РФС по итогам кубковой встречи.
