- Перед финалом все было обыденно, все были сконцентрированы. Много раз говорилось, что на тренировке за день до игры игроки встали в круг. Адвокат сказал: "Если не выиграете, вы не команда». Я ответил: "Если мы не выиграем, то вы не тренер". По составу мы были сильнее. Ответственность он хотел на нас переложить, а мы ему не дали, - приводит комментарий Аршавина "Матч ТВ".
Зенит триумфально выступил в розыгрыше Кубка УЕФА сезона 2007/2008. Невский коллектив сумел завоевать трофей. В финале соперником российской командой стал "Глазго Рейнджерс" из Шотландии. Игра получилась очень нервной. Долгое время петербуржцы, которые виделись фаворитами встречи, не могли поразить ворота шотландцев. Гол пришел на 72-й минуте. Российский опорный хавбек "Зенита" Игорь Денисов, получив гениальный пас от Андрея Аршавина, реализовав выход на один на один, переправив мяч в сетку ворот Глазго. Уже в компенсированное время дружина Дика Адвоката второй раз поразила ворота своего соперника. Точным ударом отметился центральный полузащитник Константин Зырянов. Финальный свисток главного рефери зафиксировал итоговые 2:0. Которые позволили "Зениту" поднять над головой трофей.
Аршавин: перед финалом Кубка УЕФА сказал Адвокату, что если мы не выиграем, то он не тренер
Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин рассказал о отношении с голландским наставником Диком Адвокатом.
Фото: "Матч ТВ"