"Можем ли увидеть Сутормина в следующем сезоне в "Рубине"? Работаем над этим вопросом. Переговоры идут", - цитирует Сафонова "СЭ".
Алексей Сутормин, играющий на позиции правого вингера, защищает цвета "Зенита" с лета 2019 года, перейдя из казанского "Рубина". Контракт 29-летнего футболиста с "сине-бело-голубыми" рассчитан до конца июня 2025 года. В этом сезоне Сутормин принял участие в 20 матчах за петербуржцев и не отличился голевыми действиями.
Спортивный директор "Рубина": переговоры о переходе Сутормина идут
Спортдир "Рубина" Эдуард Сафонов рассказал, что переговоры о трансфере форварда "Зенита" Алексея Сутормина идут.
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