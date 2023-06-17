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Спортивный директор "Рубина": переговоры о переходе Сутормина идут

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Спортдир "Рубина" Эдуард Сафонов рассказал, что переговоры о трансфере форварда "Зенита" Алексея Сутормина идут.
Фото: РИА Новости
"Можем ли увидеть Сутормина в следующем сезоне в "Рубине"? Работаем над этим вопросом. Переговоры идут", - цитирует Сафонова "СЭ".

Алексей Сутормин, играющий на позиции правого вингера, защищает цвета "Зенита" с лета 2019 года, перейдя из казанского "Рубина". Контракт 29-летнего футболиста с "сине-бело-голубыми" рассчитан до конца июня 2025 года. В этом сезоне Сутормин принял участие в 20 матчах за петербуржцев и не отличился голевыми действиями.


Рубин Сафонов Сутормин Зенит
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