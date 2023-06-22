– Встреча с "Фламенго" никак не связана с Виллианом. Он на 100% игрок ЦСКА и счастлив в клубе. О его уходе речь не идет, – передает слова Кампеделли Sport24.
Ранее телеграм-канал "Успей поймать" сообщил о том, что защитник московского ЦСКА Виллиан Роша может перебраться в бразильский "Фламенго". Отмечалось, что агент игрока "армейцев" вчера, 21 июня 2023 года, встречался с Бруно Шпинделем, который является одним из руководителей южноамериканского клуба.
28-летний Виллиан Роша – воспитанник "Фламенго". Он выступает за московский ЦСКА с осени 2022 года. Действующий контракт защитника с красно-синими рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в 7 млн евро.
Агент: об уходе Роши из ЦСКА речи не идет
Агент Игор Кампеделли, представляющий интересы защитника московского ЦСКА Виллиана Роши, отреагировал на слухи о том, что его клиент может перебраться в бразильский "Фламенго".
Фото: "Чемпионат"