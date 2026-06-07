Новичок "Краснодара" Вахания ответил на вопрос об общении с Мусаевым

Новичок "Краснодара" Илья Вахания ответил, общался ли он с главным тренером команды после перехода.
Фото: ФК "Ростов"
Футболист заявил, что встретится с главным тренером "быков" на летних сборах.

"Если честно, то пока еще не до конца осознаю, что я игрок "Краснодара". Думаю, после отпуска уже придет это понимание.

Что касается разговоров с Мусаевым, то пока ничего такого не было. Практически сразу уехал в сборную. Уже на сборах встретимся с ним", - сказал Вахания "РБ Спорту".

Илья Вахания официально станет игроком "Краснодара" 16 июня 2026 года, однако о трансфере было объявлено в феврале. В текущем сезоне правый защитник провел 34 матча, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Трансферная стоимость 25-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 3 миллиона евро.

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