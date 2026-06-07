Игрок сборной России - о матче с Египтом: сыграли не так, как просил тренерский штаб

Футболист сборной России Мингиян Бевеев высказался о матче против Египта.
Фото: РФС
Футболист заявил, что у игроков национальной команды были вынужденные ошибки.

"Как могу оценить игру сборной России против Египта? Наверное, мы сыграли не так, как просил наш тренерский штаб. Думаю, от большого желания проявить себя на фоне такого соперника у нас были вынужденные ошибки. Приходилось бегать много без мяча", - сказал Бевеев "РБ Спорту".

28 мая состоялся товарищеский матч между сборными России и Египта. Встреча проходила на Каирском международном стадионе. Подопечные Валерия Карпина потерпели поражение со счетом 0:1. Единственный гол в игре забил левый вингер Мостафа Зико.

Мингиян Бевеев вышел на замену во втором тайме.

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