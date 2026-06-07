Игрок сборной России - о матче с Египтом: сыграли не так, как просил тренерский штаб

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"Как могу оценить игру сборной России против Египта? Наверное, мы сыграли не так, как просил наш тренерский штаб. Думаю, от большого желания проявить себя на фоне такого соперника у нас были вынужденные ошибки. Приходилось бегать много без мяча", - сказал Бевеев "РБ Спорту"

Футболист заявил, что у игроков национальной команды были вынужденные ошибки.28 мая состоялся товарищеский матч между сборными России и Египта. Встреча проходила на Каирском международном стадионе. Подопечные Валерия Карпина потерпели поражение со счетом 0:1. Единственный гол в игре забил левый вингер Мостафа Зико.Мингиян Бевеев вышел на замену во втором тайме.