Дзюба назвал фаворита предстоящего чемпионата мира

Фото: пресс-служба сборной Франции

"Фаворит ЧМ-2026 - сборная Франции. Лучшим игроком турнира станет Майкл Олисе", - передает слова Дзюбы Transfermarkt

Чемпионат мира 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля, в нём примут участие 48 национальных команд. Игры турнира состоятся в Канаде, США и Мексике.Сборная Франции сыграет против Сенегала, Ирака и Норвегии в рамках группового этапа.