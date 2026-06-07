Дзюба назвал фаворита предстоящего чемпионата мира

Бывший игрок сборной России Артем Дзюба высказался о предстоящем чемпионате мира.
Фото: пресс-служба сборной Франции
"Фаворит ЧМ-2026 - сборная Франции. Лучшим игроком турнира станет Майкл Олисе", - передает слова Дзюбы Transfermarkt.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля, в нём примут участие 48 национальных команд. Игры турнира состоятся в Канаде, США и Мексике.

Сборная Франции сыграет против Сенегала, Ирака и Норвегии в рамках группового этапа.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится