- Пятое место не стало для нас неожиданностью, мы всегда стремимся занять как можно более высокое место, ведь плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Получилось, мы рады, хотя мы трезво оцениваем свои возможности. При всем при этом мы не считаем, что это наше максимальное достижение, должны стремиться к месту в тройке. Посмотрим, как получится.
В этом сезоне "Ахмат" установил сразу несколько клубных рекордов, среди которых стало самое большое количество набранных очков и забитых мячей. Грозненцы финишировали на пятом месте в турнирной таблице российской Премьер-лиги, набрав 50 баллов в 30 матчах чемпионата России. От призовой тройки отрыв составил всего четыре очка. Выше "Ахмата" по итогам сезона расположились только "Ростов", набравший на три балла больше, московские "Спартак" и ЦСКА, а также, досрочно завоевавший чемпионский титул, "Зенит".
Источник: "РИА Новости"
Генеральный директор "Ахмата": мы трезво оцениваем свои возможности. Должны стремиться к месту в тройке
Гендиректор "Ахмата" Ахмед Айдамиров считает, что грозненцы должны стремиться к тройке призеров РПЛ.
Фото: ФК "Ахмат"