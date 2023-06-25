– ЦСКА является абсолютным лидером и фаворитом в своей группе Кубка России. С другой стороны, это Кубок — сейчас мотивация в этом турнире очень высокая. Команды, если не говорить о результате, зарабатывают еще и бонусы. Кубок России очень интересный, а ЦСКА — фаворит в своей группе, — передает слова Газзаева "Чемпионат".
Накануне, 24 июня 2023 года, была проведена жеребьевка, на которой были сформированы квартеты команд на групповом этапе Кубка России по футболу (сезон 2023-2024). По ее итогам московскому ЦСКА достались следующие соперники: "Оренбург", "Сочи" и "Факел".
В прошедшем сезоне в рамках группового раунда Кубка России столичный ЦСКА угодил в одну группу с "Уралом", "Сочи" и "Торпедо". "Армейцы" не только успешно сыграли на данной стадии, но и сумели выиграть турнир. Победа в Кубке страны оказалась для московского клуба первой с 2013 года.
Газзаев: ЦСКА – абсолютный фаворит в своей группе Кубка России (2023-2024)
Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Кубка России (2023-2024) для "армейцев".
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