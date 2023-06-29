- Нет, это неправда, - передает слова Аккарди Sport24.
Ранее появилась информация, что скауты итальянских клубов "Эмполи" и "Болонья" просматривали игру 24-летнего левого защитника московского "Локомотива" Наира Тикнизяна в матчах за национальную сборную Армении. В прошедшем сезоне Тикнизян провел за "железнодорожников" 37 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и выполнил 5 результативных передач.
Спортдиректор "Эмполи": интерес к Тикнизяну - неправда
Спортивный директор "Эмполи" Пьетро Аккарди прокомментировал информацию о трансферном интересе к защитнику московского "Локомотива" Наиру Тикнизяну.
Фото: РПЛ