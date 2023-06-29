– Федор — один из немногих россиян, кто играл в Европе. Мы помним его аренду в "Базеле". Нужно ли переходить? Если есть возможность, конечно, нужно попробовать. Тем более, турецкий чемпионат очень сильный. На примере Артема Дзюбы мы увидели, что это такое. Даже он не смог там заиграть, а вернулся сюда и стал лучшим. Плюс соблазн еврокубков, — цитирует Мостового "Евро-Футбол".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что форвард московского ЦСКА Федор Чалов находится в сфере интересов турецкого "Галатасарая". Кроме того, российский футболист интересен греческом ПАОКу. Оба европейских клуба хотели бы подписать нападающего "армейцев" в летнее трансферное окно.
25-летний Федор Чалов – воспитанник московского ЦСКА. Действующее соглашение россиянина с красно-синими рассчитано до конца 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 12 миллионов евро. В минувшем сезоне Чалов забил 24 гола и сделал 6 результативных передач, сыграв в 41-м матче.
Мостовой: если есть возможность, конечно, Чалову нужно переходить в "Галатасарай"
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал слухи о том, что нападающий московского ЦСКА Федор Чалов интересен турецкому "Галатасараю".
Фото: "Чемпионат"